Bondelaget ber statsministeren sørgje for at bjørn i Bardu blir felt

Ifølgje Norges Bondelag er dette tredje sommaren at den same binna tek sau i eit beiteområde i Bardu i Indre Troms. Dei har no sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) der dei ber henne om å sørgje for at bjørnen blir felt eller bedøvd og blir transportert ut av området.

– Det er ein fortvila situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr vere prioritert. Denne saka handlar om meir enn berre Bardu. Viss vedtaket frå Stortinget om beiteprioriterte område skal ha reelt innhald, må angrepa på beitedyr stoppast. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørgje for at det blir ei løysing i dette området no, seier leiar Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

Bondelaget viser til rovviltforliket frå 2011, der det mellom anna heiter at dyr som gjer skade på beitedyr i prioriterte beiteområde, skal takast ut raskt.

– Norges Bondelag krev at praksisen til rovdyrforvaltninga med å avstå frå skadefelling når bjørn drep og skadar sau i beiteprioriterte soner, må stanse, heiter det i brevet.

Bardu kommune har søkt om løyve til å felle bjørnen, men Miljødirektoratet avslo søknaden med grunngiving i at bestandsmålet for bjørn ikkje er nådd. Det meiner Bondelaget skaper auka konflikt og svekkjer tilliten til styresmaktene.

