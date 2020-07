Kilometerlange køar ved ferjeleie i Nordland

innenriks

– Det er over ein kilometer med kø, sa trafikkoperatør Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen til NRK søndag ettermiddag.

Ved Bognes ferjekai er det to ferjeleie som ligg like ved kvarandre. Trafikken til Skarberget på E6 hadde fin flyt søndag, men på Bognes – Lødingen var det tett trafikk.

– Det sjølv om vi ikkje har den utanlandske turismen i år. Det er mange nordmenn som har valt å feriere i Nordland i år, sa Nyland.

Det er ingen ekstra ferjer å setje inn for å ta unna køen. Vegtrafikksentralen opplyser at det er sett ut skilt for å varsle folk om at det er kø, men at det elles er lite å gjere.

Politiet i Nordland stadfesta òg køproblema, men opplyser at dei ikkje er kjende med at det har oppstått konkrete trafikkfarlege situasjonar.

