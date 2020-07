No blir det gitt godtgjersle for felling av villsvin

innenriks

For hanndyr blir det utbetalt 500 kroner, medan ein får 2.000 kroner for prøver teke frå hodyr, då det er dei som i størst grad aukar bestanden.

Sjekk av slaktet for parasitten trikinar, som kan smitte over og føre til sjukdommen trikinose hos menneske ved inntak av for dårleg steikt eller kokt kjøtt, blir òg gjord gratis.

– Det er viktig og bra at vi får til tiltak som fører til færre villsvin i Noreg. Regjeringa har lansert ein handlingsplan mot villsvin, og ordninga med godtgjersle er eitt av tiltaka i denne handlingsplanen, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Arten er ikkje ønskt i Noreg fordi dei kan bere sjukdommar som kan smitte til andre dyr og menneske, som vi ikkje allereie har i landet. I tillegg kan dei gjere skade på jordbruksareal og skog, forårsake trafikkulykker og i nokre tilfelle vere farlege, særleg for lause hundar som jaktar, opplyser Mattilsynet i ei pressemelding.

