Norsk Hydro braut verdipapirlova, men slepper straff

Like før resultatet for andre kvartal 2018 skulle leggjast fram, la dei tilsette i selskapet ut kvartalsrapporten på Norsk Hydros servar, slik at det var mogleg å få tilgang til han ved å gjette seg fram til den fullstendige URL-adressa, ifølgje Økokrim. På den måten fekk Dagens Næringsliv tak i rapporten og publiserte ein artikkel basert på tal derfrå før dei var offentleggjorde.

Norsk Hydro oppdaga dette same morgon og varsla sjølv Oslo Børs umiddelbart, som sende over saka til Finanstilsynet. Økokrim bestemde seg for å etterforske saka.

I mai i år vedtok Økokrim å unnlate påtale mot Norsk Hydro for brot av verdipapirhandellova for brot på plikta til å behandle innsideinformasjon slik at ho ikkje kjem i uvedkommande sitt rådvelde.

Påtaleunnlating betyr at det blir konstatert straffskuld, men straffesaka blir avslutta utan å reise tiltale.

– Saka er no rettskraftig avgjord og blir registrert i strafferegisteret til liks med rettskraftige førelegg og dommar, seier politiadvokat Daniel Sollie i ei pressemelding.

