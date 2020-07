Stordalen-konsern toppar koronastøtte-liste

innenriks

Selskapet toppar med det oversikta til den avisa over bedrifter som har fått kontantstøtte på grunn av inntektssvikt. På andreplass er Scandic Hotels, som har fått 129 millionar kroner i koronastøtte.

Summen på 131 millionar kroner er fordelte på 48 og 47 millionar kroner i høvesvis april og mai, medan selskapet fekk 35 millionar kroner for mars månad. I dei same tre månadene hadde Strawberry Group ein nedgang på 1,2 milliardar kroner i inntekter samanlikna med same periode året før.

Kompensasjonsordninga frå staten for bedrifter skal dekkje delar av dei faste kostnadene for bedrifter under koronakrisa. Det er betalt ut over fire milliardar kroner frå ordninga sidan den vart sett i drift.

Strawberry Group, som mellom anna eig Nordic Choice Hotels og eigardelar i Ving, blir eigd av Strawberry Holding, som igjen er eigd av Petter Stordalen og barna hans Emilie, Henrik og Jacob.

