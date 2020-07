Betring for Aker BP i andre kvartal

innenriks

I kvartalsrapporten for andre kvartal kjem det fram at selskapet hadde ei omsetning på 590 millionar dollar, rundt 5,6 milliardar kroner og enda med eit resultat etter skatt på 170 millionar dollar, tilsvarande 1,6 milliardar kroner.

Det er ei klar forbetring samanlikna med eit underskot på 335 millionar dollar i første kvartal, som med kursen i dag svarer til rundt 3,3 milliardar kroner.

Produksjonseffektiviteten var høg og vart ikkje nemneverdig påverka av covid-19, og dei myndigheitsbestemte kutta i oljeproduksjonen vart motverka av høg regularitet, og dessutan auka kapasitet ved Johan Sverdrup, heiter det i ei børsmelding frå selskapet. Vidare skriv selskapet at dei vil halde oppe produksjonen på dagens nivå.

Aker BP opplyser at selskapet etter at Stortinget vedtok mellombelse endringar i petroleumsskattelova, har overlevert plan for utbygging og drift av Hod, og at samla investeringar i prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliardar kroner.

Vidare har Aker BP og Equinor inngått ein prinsippavtale om kommersielle vilkår for ei koordinert utbygging av NOAKA-området. Selskapa har starta førebuingane til innlevering av planar for utbygging og drift i 2022.

Selskapet betalte i mai månad eit kvartalsvis utbytte på 70,8 millionar dollar, som svarer til 2,03 kroner per aksje. Aker BP-styret har vedteke å utbetale eit tilsvarande utbytte i august 2020, og å vidareføre dette til resten av kvartala i år.

(©NPK)