Brann i siloanlegg på Toten – fare for støveksplosjon

Alle naudetatar rykte ut til staden etter at det vart meldt om ein eksplosjonsarta brann klokka 5.22 natt til tysdag.

– Det siste vi fekk frå innsatsleiar på staden, er at brannvesenet byrjar å føle at dei har ei viss form for kontroll på brannen, men det er svært vanskelege forhold å arbeide under, fortel operasjonsleiar Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB i 11.30-tida tysdag.

Operasjonsleiaren legg til at det eksisterer ein fare for nye eksplosjonar

– Vi veit ikkje kor stor fare det er, men det er mykje kornstøv i siloen, seier Waage.

Det er Felleskjøpet Agri som eig anlegget på Lena på Østre Toten.

– Vi har sett inn beredskapsgruppa vår, som kan bidra til å hjelpe brannvesenet, fortel Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, til Nationen.

Fleire hus evakuert

Det er oppretta ei tryggingssone på 100 meter rundt brannstaden, og to husstandar med tre personar er evakuerte.

– Til saman er fire personar skadde. Tre er sendt til sjukehus og ein til legevakt, fortalde operasjonsleiar Haagen Løvseth til NTB tysdag morgon.

Blant dei skadde er det både brannfolk og tilsette ved siloen, og ein person har fått brann- og fallskadar, ifølgje operasjonsleiaren.

– Ein person er til dels alvorleg skadd, og dei to andre har moderate skadar, seier kommunikasjonsdirektør Frank Byenstuen i Sjukehuset Innlandet til Oppland Arbeiderblad.

Ettersløkking av brann

– Det har gått føre seg arbeid på staden sidan måndag ettermiddag. Det var allereie då ein brann i siloanlegget. Så har det vore jobba med å fjerne det som tidlegare hadde brunne. I samband med dette har det oppstått ein ny eksplosjonsarta brann, seier Løvseth.

Inne i siloen var det biprodukt frå produksjon av solsikkeolje, skriv NRK.

Det er framleis store brannmannskap på staden som jobbar med sløkkingsarbeidet. Eit politihelikopter er rekvirert for å få oversikt over siloen frå lufta.

