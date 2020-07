Framleis resultatlaust søk etter gut som fall i elv i Geiranger

innenriks

Søket går føre seg like ved Vinje Camping og Union Hotell, rett ved Geirangerfjorden. Politiet melde om hendinga like etter klokka 16, og nesten tre timar seinare går søket framleis føre seg med stor intensitet. Familien til guten er tilreisande turistar. Også mora hamna i elva, men kom seg opp, opplyser politiet til TV 2.

Ifølgje kanalen fall guten i ei mindre sideelv til Geirangerelva. Strømmen går stri, og det er henta inn gravemaskin for å styre straumen unna slik at det kan leitast i kulpane nedover i elveløpet.

Store leitestyrkar

Hovudredningssentralen fortel at eit redningshelikopter er sendt frå Florø, og fleire luftambulansar hjelper til i søket etter barnet, som er ein gut på snart to år. Ei redningsskøyte har òg rykt inn til Geiranger. Røde Kors opplyser at om lag 30 frivillige frå fem hjelpekorps er kalla ut til å hjelpe søket.

– Vi har per no fire helikopter, mange båtar og mange andre ressursar på veg. Dykkarar er straks framme, sa redningsleiar Edvard Middelthon ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB like før klokka 17.

Dårleg sikt

Fleire timar etter hendinga blir det framleis søkt.

– Det ser ikkje bra ut. Vi har no lett i to timar utan funn. Det er framleis mykje ressursar og stor innsats, sa Middelthon like før klokka 18.

Alpin redningsgruppe hjelper òg i søket, i tillegg til at det er rekvirert dykkarar frå Trondheim og Ålesund. Ifølgje Middelthon er det dårleg sikt i elva, som gjer leitinga svært krevjande.