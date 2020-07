Gjensidige med sterkt resultat i andre kvartal

innenriks

– Vi er svært tilfredse med å levere eit rekordsterkt resultat i andre kvartal og å halde oppe solid drift. Marknadsposisjonen vår er framleis sterk. Eg er svært godt nøgd med innsatsen frå dei tilsette, for å ha teke godt vare på kundane våre i ei ekstraordinær tid, seier konsernsjef Helge Leiro Baastad i ei pressemelding.

Resultatet på 2,47 milliardar kroner før skatt er ein solid oppgang frå andre kvartal 2019, der resultatet enda på 1,72 milliardar kroner. Resultatet av skadeforsikringsverksemda vart 1,34 milliardar kroner, ein oppgang frå 1,26 milliardar i same periode 2019.

I kvartalsrapporten gir selskapet opp at covid-19-pandemien totalt sett har hatt ein svakt positiv innverknad på forsikringsresultata deira, mellom anna gjennom at pandemien har ført til lågare erstatning for fleire forsikringsprodukt, men dette har delvis vorte utlikna av auka reiseforsikringskrav.

Vidare speglar av finansrekneskapen koronauroen i finansmarknadane og vart betydeleg påverka av negativ avkasting på investeringsporteføljen, heiter det i rapporten.

