Gravid kvinne døydde på sjukehuset i Namsos – fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Hendinga skjedde 21. mars. Fylkesmannen i Trøndelag fekk i oppdrag av Helsetilsynet å undersøkje hendinga, skriv NRK.

– Sjukehuset har brote forsvarlegheitskravet i spesialhelsetenestelova, som betyr at den helsehjelpa som vart gitt til henne, ikkje er i tråd med det som blir forventa etter ferske helselovgivingar, seier fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag.

Sjukehuset må innan 10. september melde frå til Fylkesmannen om kva kvalitetsforbetringstiltak som er gjennomførte, eller som er planlagt å gjennomføre.

– Det viktigaste for oss no er å bidra til at dette ikkje skjer igjen, seier Vaage.

Kvinna hadde store smerter då ho vart innlagd. Det vart teken fleire prøver, og ingen av dei viste unormale resultat. Det vart derfor anteke at smertene var forårsaka av forstopping.

Fylkeslegen vil ikkje uttale seg om dødsårsaka, men seier at det var ein konsekvens av at kvinna vart operert seint.

Adressa har tidlegare skrive at kvinna var fem månader på veg, og at ho kontakta helsevesenet ni gonger før ho vart innlagd.

