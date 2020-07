Hollywood sørgjer over Naya Rivera

innenriks

Sheriff Bill Ayub seier ifølgje CNN at Rivera lèt til å ha brukt dei siste kreftene sine for å redde den fire år gamle sonen.

– Ho samla nok kraft til å få han tilbake i båten, men ikkje nok til å redde seg sjølv.

Fireåringen skal ha fortalt redningsmennene sine at dei hadde vore i vatnet for å symje, men at ho ikkje kom seg om bord. Han såg tilbake og såg mora forsvinne under vassoverflata. Ayub seier at sonen var iført redningsvest då han vart funnen, medan eit livredningsvest i vaksenstorleik vart funnen i båten.

Medan redningsaksjonen pågjekk, samla både familie og venner seg på stranda ved Lake Piru. Mellom anna møtte ei rekkje av Naya Rivers tidlegare «Glee»-kollegaer opp og stod og heldt kvarandre i hendene medan dei såg utover den kunstige innsjøen – kjend for dei sterke straumane.

Lokalbefolkninga har ifølgje TMZ kravd at det blir sett opp skilt for å åtvare symjarar, og ein underskriftskampanje har samla 12.000 underskrifter. Sidan 1994 har ni menneske drukna i innsjøen.

No sørgjer Hollywood i sosiale medium, rapporterer TT. Frå Demi Lovato, som spelte kjærasten til Riveras rollekarakter i «Glee», heiter det på Instagram:

– Kvil i fred, Naya Rivera. Rollefiguren din var banebrytande for tonnevis av skeive jenter som ikkje hadde kome ut enno (som eg sjølv på den tida) og for opne skeive jenter, og ambisjonen og prestasjonen din var inspirerande for latinokvinner over heile verda.

Også produksjonsselskapet bak «Glee» kunngjer sorga si, og hyllar Naya Rivera for hennar store talent og at ho hadde så mykje meir å gi.

– Vi er evig takksame for den uforgløymelege innsatsen ho gjorde i «Glee».

(©NPK)