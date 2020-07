Luftfartstilsynet: Viktig at flyselskapa overheld refusjonsfristen

innenriks

Då koronapandemien hende, gjekk SAS og Norwegian frå å behandle refusjonskrav automatisk til å behandle dei manuelt. Det har medført at selskapa ikkje er i nærleiken av å overhalde den lovpålagde refusjonsfristen på éi veke.

Nyleg skreiv Dagens Næringsliv at Luftfartstilsynet har reagert og sendt eit brev til SAS og Norwegian. Innan 17. juli må selskapa gjere greie for kva tiltak som blir sette i verk for å sikre at tilbakebetalingane skjer så raskt som mogleg og i tråd med regelverket.

– Luftfartstilsynet har i dialog med selskapa understreka betydninga av rask handtering av tilbakebetalingskravet til passasjerane. Vi meiner det er viktig at selskapa set ressursar inn for å møte kravet i regelverket, seier fungerande juridisk direktør Åsa Markhus i Luftfartstilsynet til NTB.

Risikerer sanksjonar

Markhus fastslår at saka blir følgd tett opp av det uavhengige tilsynet.

– Situasjonen har vore ekstrem for flyselskapa, så det har neppe vore mogleg å unngå restansar. Luftfartstilsynet har likevel full forståing for at manglande utbetaling frå flyselskapa skaper problem, først og fremst for passasjerane, men også for andre aktørar i reiselivet, seier ho.

Luftfartstilsynet har myndigheit til å påleggje eit gebyr ved regelbrot. Selskapa kan òg få pålegg om å oppfylle forpliktingane sine.

Lover tilbakebetaling

Flyselskapa seier til NTB at kundane skal få pengane dei har krav på, men at det er ein ekstraordinær situasjon som gjer at det tek lenger tid enn vanleg.

SAS skriv i ein e-post at manuell handtering sikrar betre kontroll og forhindrar feilutbetalingar. Dei ikkje har teke noka avgjerd på når dei skal gå tilbake til det automatiserte systemet.

Norwegian opplyser at dei har 41.000 uteståande krav frå norske reisebyrå.

– Vi har stor forståing for at mange er frustrerte, men kan love at alle som har rett på refusjon, vil få det, skriv pressetalsmann Anders Fagernæs.

Han viser til at flyselskapet stengde moglegheita for å gjennomføre refusjonskrav direkte for å sikre at tilbakebetaling skjer i samsvar med billettvilkåra.

Organisasjonar reagerer

Forbrukarrådet og Virke reiseliv meiner at flyselskapa medvite somlar med tilbakebetaling slik at dei kan sitje på pengane så lenge som mogleg.

– Flyselskapa slepper altfor lett unna. Analysen vår er klar: Selskapa kom i ein situasjon der dei ønskte å sikre seg likviditet gjennom å gå over til manuell behandling av refusjonar samtidig som dei permitterte dei fleste tilsette. Dermed gav dei seg sjølv moglegheita til å halde på pengane til kundane. Det er ugreitt, seier Astrid Bergmål i Virke reiseliv til Dagens Næringsliv.

Organisasjonen har saman med Forbrukarrådet teke saka opp med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Departementet forventar overhalding

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) i Samferdselsdepartementet seier at staten har sett i verk tiltak for å avhjelpe situasjonen for flyselskapa.

– I den dialogen har det vore heilt tydeleg at forbrukarrettane står fast. Det er ikkje gjort nokre koronaunntak for forbrukarrettane. Vi forventar at flyselskapa følgjer opp rettane og betaler tilbake i samsvar med dei retningslinjene som gjeld, seier Arntsen til NRK.

Refusjonsfristen kjem fram av ei EU-forordning. Noreg deltek i EUs indre transportmarknad gjennom EØS-avtalen, noko som gir norske flypassasjer same rettar som EU-borgarar.

