Mann dømt for bombetrussel mot Nittedal kommune

innenriks

Mannen, som er busett på Romerike, erkjende straffskuld og forklarte at han sende inn truslane for å hindre at eit møte med barnevernet i kommunen fann stad.

– Han kunne elles ikkje gjere nærare greie for kva han hadde tenkt og kva han hadde sagt då han ringde, ut over at han karakteriserte det heile som «heilt idiotisk» og «heilt forferdeleg», skriv tingrettsdommar Ingrid Smedsrud i dommen.

Mannen ringde først til eit kommunalt dotterselskap og uttalte to gonger at rådsstova måtte evakuerast fordi det var ei bombe i bygningen. Ein halvtime seinare ringde han sentralbordet til kommunen og sa at byggjesaksavdelinga måtte evakuerast.

Det var dissens om straffeutmålinga. Som følgje av lang liggjetid og tilståinga til mannen konkluderte meddommarane med at ein vilkårsbunden dom på fengsel i 75 dagar var passande. Prøvetida er sett til to år.

Fagdommar Smedsrud meinte at straffa burde setjast til 30 dagar vilkårslaus fengsel, noko som var 15 dagar lågare enn påstanden til aktor.

Dommen vart kunngjord 3. juli, men publisert først denne veka. Han vart dømd etter straffelova paragraf 264 om grove truslar og paragraf 187 andre ledd om falske opplysningar som var skikka til å framkalle frykt.

