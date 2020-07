Nordmenn meiner fartsgrensene i landet er høge nok

innenriks

64 prosent meiner fartsgrensene er gode som dei er, medan 8 prosent meiner dei burde vore lågare på mange vegar.

72 prosent er mot heving av fartsgrensene. Undersøkinga er gjennomført av Kantar på oppdrag frå Trygg Trafikk.

– Dette viser at dei fleste meiner det går fort nok på norske vegar. Det er ein klar samanheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å sjå at fleirtalet openbert ser dette, seier Bård Morten Johansen, seniorrådgivar i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

Samanlikna med tilsvarande undersøking i fjor er det færre som ønskjer høgare fartsgrenser i 2020 enn i 2019. I fjor svarte 37 prosent av dei ønskte høgare grenser, mot 25 prosent i år.

Av dei som ønskjer høgare fare, er 32 prosent menn, medan 18 prosent er kvinner. Aldersmessig er det flest som ønskjer seg høgare fart i gruppa mellom 45 og 59 år.

– Godt vaksne menn har lenge vore overrepresentert på ulykkesstatistikken. Då er det litt rart at såpass mange menn og såpass mange middelaldrande ivrar for høgare fartsgrenser, seier Johansen.

