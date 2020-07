Norsk kvinne krevd utlevert til Hellas – dømd i sak ho ikkje visste om

innenriks

For tre veker sidan fekk den norske kvinna vite at ho vart dømd til åtte års fengsel i Hellas i 2014. No krev grekarane henne overlevert til soning. Ifølgje utleveringskravet er ho dømd for å ha sendt til saman litt over 34 gram cannabis i brevpost frå Spania til Hellas i 2010, skriv Aftenposten.

Rettssaka mot kvinna skal ha vore gjennomført i 2014, og gresk politi og rettsvesen meiner at kvinna vart lovleg stevna, men sjølv hevdar ho at ho aldri har fått noko stevning. Kvinna har reine rulleblad både Noreg og Spania og har aldri hatt noko med politiet å gjere. Ho har budd og jobba fast i Noreg sidan 2011, men har familie i Spania.

– Blir ei småbarnsmor med reint rulleblad sendt ut av landet til ei fengselsstraff på åtte år, utan å ha visst om eller vore innkalla til rettssaka ho skal vere dømt i, er det den største skandalen eg har vore borte i, seier advokaten til kvinna Jørgen Riple.

To personar var tiltalte saman med henne i saka der ho vart dømd. Desse er den greske ekskjærasten hennar og broren hans. Dei to mennene skal ha fått breva som kvinna er dømd for å ha sendt.

Vest politidistrikt har avhøyrt kvinna og skal avgjere om vilkåra for utlevering er til stades.

(©NPK)