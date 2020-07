Politimann nektar for at angripen mann i avhøyr ikkje fekk puste

innenriks

Bakgrunnen for inngrepet til politimannen under eit avhøyr på politihuset i Kristiansand var at Abdi ikkje ønskte å gi frå seg ein papirlapp med Snapchat-passordet sitt.

Då han ikkje ville gi frå seg lappen, gjekk politimannen fysisk til verks, viser overvakingsbilete TV 2 har fått tilgang til. Han tok halsgrep på 24-åringen og fekk lagt han i bakken saman med to kvinnelege betjentar.

Abdi ropte fleire gonger at han ikkje gjorde motstand. I etterkant fortalde 24-åringen at han ikkje fekk puste, noko politimannen nektar for.

– Det er etter vårt syn tale om ein kortvarig fysisk inngrep der ein høyrer fornærma snakke gjennom heile hendinga. At fornærma ikkje fekk puste under hendinga, er ein påstand som blir nekta for av klienten min, seier forsvararen til mannen, advokat Carl Henning Leknesund, til TV 2.

Spesialeininga for politisaker etterforskar saka. Politimeister Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt har opplyst at saka «etter ei konkret vurdering» ikkje har fått interne konsekvensar for politimannen.

I avhøyret erkjende Abdi oppbevaring av narkotika. Han vart nyleg dømd til ti og eit halvt års fengsel. Dommen vil bli anka.

