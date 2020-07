Smittevernbrot på norske utestader: Tett dansing, kroppskontakt, klemming og handhelsing

innenriks

NTB har vore i kontakt med skjenkeavdelingane i dei fem største byane i landet. Så langt er det berre Oslo som har sett seg nøydd til å stengje utestader som følgje av brot på smitteverntiltaka under koronapandemien.

I Stavanger har ein Burger King-restaurant vorte stengd. Og Trondheim kommune melder om ein utestad som har fått hjelp av politiet til å tømme lokalet for «krakilske gjester», men utover det har helsestyresmaktene i desse byane ikkje stått bak noko nedstenging. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand opplyser at dei har gitt «vennlege åtvaringar» til rundt seks stader som deretter har retta seg etter dette.

– Dansa pardansar

Rapportane frå dei sju stadane som har vorte stengde i Oslo, viser fleire døme på at folk sit tett, dansar og klemmer.

På ein av stadane, som vart stengde i byrjinga av juli, vart skjenkekontrollørane møtte med heftig dans til livemusikk:

«Enkelte dansa etter egen rytme, medan andre tok tak i ein partnar og dansa pardansar med mykje kroppskontakt. Gjestene som dansa, overheldt ikkje ein meters avstand til andre gjester og skumpa til andre gjester da dei svinga seg til musikken», heiter det i rapporten etter kontrollen.

Tett

Vidare skriv kontrollørane at gjestene på staden sat «særdeles tett», og at «svært få» overheldt éin meters avstand til andre gjester og bord.

– Enkelte stod nærast oppå kvarandre og såg ikkje ut til å bry seg om smittevern, skriv kontrollørane.

Den ansvarlege på staden skal ha lagt vekt på at det akkurat den kvelden var «partystemning, og at det vart litt for festleg».

På ein annan bar beskriv kontrollørane korleis gjester ved fleire høve klemde og heldt rundt kvarandre.

– Fleire av dei tilsette på staden gjekk òg bort til gjester og helste på dei med handtrykk, heiter det i kontrollrapporten.

«Grinding»

Ein annan stad, som fekk besøk av skjenkekontrollørane i slutten av juni, «virka å drive tilnærma normal drift bortsett frå å ha utplassert Antibac ved fleire bord, i tillegg til praktisere bordservering», ifølgje rapporten.

Nesten heile lokalet skal ha dansa, og gjestane sirkulerte kontinuerleg i lokalet under kontrollen, ifølgje rapporten.

«Kl. 02:34 kunne kontrollørane observere ein større samling av menneske ved DJ-boothen der gjestene hadde laga ein gruppesirkel og «grindet» (tett dansing med mykje fysisk kontakt) på kvarandre. Kontrollørane observerte òg fleire gjester som klemde kvarandre eller handhelsa på tvers av gruppene. Det var særs få som tok omsyn til smittevern», skriv kontrollørane.

Gjekk på bordet

Stadane som blir stengt ned av kommunen, må dokumentere at dei kan følgje grunnleggjande krav til smittevern før dei får opne igjen.

– Dei stadane som var stengde, har fått lov til å opne igjen. Alle har forbetra rutinane sine og verkar no som meir veldrive med tanke på smittevern, seier direktør Gunnhild Haugen i næringsetaten i Oslo kommune til NTB.

Sist helg gjennomførte skjenkekontrollørane cirka 80 nye kontrollar i Oslo og skreiv fire nye rapportar om brot på smittevernreglane.

– Vi kjem sannsynlegvis til å fatte vedtak om stenging av to stader, seier Haugen.

Avgjerda blir truleg teken tysdag.

Avstand

Ein gjengangar blant brota som Oslo kommune har slått ned på, er regelen om éin meters avstand. Slik blir til dømes forholda beskrive under ein kontroll i byrjinga av juli:

«Alle gjestene i lokalet hadde under 1 meter avstand mellom seg, og dei fleste sat tett inntil kvarandre sjølv om dei var frå forskjellige sittegrupper».

På ein annan stad, som fekk besøk av kontrollørane same kveld, skal folk òg ha sete svært tett.

«Det vart også observert handhelsing, klemming og kyssing blant gjestene. Musikken var på svært høgt volum, og det er sannsynleg at gjestene hadde hatt problem med å høyre kvarandre dersom dei ikkje sat så tett som dei gjorde», heiter det i rapporten.

