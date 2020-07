innenriks

Havforskingsinstituttet har lansert fleire tips for å unngå at reiskapen går tapt i havet. Ofte kjem teiner på avvegar av at reiskapen har drive vekk. Fiskarar blir oppmoda til å gå over teinene og sjå etter eventuelle skadar, ta omsyn til vind og bølgjer når ein set teiner, og å regelmessig sjekke dei ein har sett ut.

Tipsa er ein del av prosjektet «Kampen mot spøkelsesfiske i Raet nasjonalpark». I nasjonalparken i Agder har over 1.000 reiskap vorte rydda opp frå havet det siste året.

