Den norske kyrkja etterlyser klarare svar om avstandsregelen

Praktiseringa av éin-metersregelen er utfordrande for konsert-, teater-, kulturhus, kinoar og andre kultursaler med sitjande publikum. Det var bakgrunnen for innspelsmøtet på onsdag mellom kultursektoren, regjeringa og Helsedirektoratet.

Den norske kyrkja var ikkje invitert og etterlyser no eit liknande initiativ frå Barne- og familiedepartementet, som har ansvaret for saker om tru og livssyn.

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kyrkjerådet framhevar at dei har same behov som kino og teater for informasjon frå styresmaktene om plassutnytting.

– Den norske kyrkja er ein av dei største kulturarrangørane i Noreg med 1.600 bygg. Det er ei akutt og aktuell problemstilling å få del i informasjonen som styresmaktene gir til denne sektoren, seier ho til Vårt Land.

Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) lovar å ta tak i saka.

– Når det no blir gjort nye vurderingar av om det er forsvarleg å gi ytterlegare unntak frå krav til avstand mellom personar ved arrangement, vil vi ta initiativ overfor Helse- og omsorgsdepartementet slik at trus- og livssynssamfunn blir inkludert i denne vurderinga, seier Røse.

