Fleire stryk på teoriprøva

I juni strauk 8.482 av 23.205 på teoriprøva. Aldri før har det vorte gjennomført så mange teoriprøver på éin månad.

I ei pressemelding skriv Statens vegvesen at strykprosenten på teori er høg, og totalt i år ligg han på 39 prosent – for juni ligg talet på 37 prosent.

– Hadde fleire bestått på første forsøk, hadde vi ikkje hatt kø for å ta teorien. Våre tilsette jobbar både kveldstid og helg for å møte etterspurnaden etter at vi halde stengt tidlegare i år på grunn av koronaen. Då er det utruleg synd at så mange kandidatar møter uførebudde, seier fungerande avdelingsdirektør Jan Erik Myhr i Statens vegvesen.

