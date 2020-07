Hovudredningssentralen ber uerfarne sjøfolk tenkje seg om

innenriks

Koronapandemien har medført at stadig fleire har valt å gå til innkjøp av båt og feriere på sjøen i sommar.

– Det er ingen tvil om at ein stor del av hendingane på sjøen kjem av at folk ikkje har erfaring og ikkje tenkjer gjennom kva dei skal gjere når noko skjer. Eg trur det er litt for mange som ikkje tenkjer gjennom kor fort det går frå det er triveleg til det blir veldig utriveleg på sjøen, seier avdelingsdirektør Jarle D. Øversveen ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.

I juni registrerte Hovudredningssentralen 331 sjøhendingar, noko som rett nok er 31 færre enn same månad i fjor. Annleis var det for Redningsselskapet som i mai og juni hadde ein auke i talet på oppdrag på 46 prosent frå tilsvarande månader i fjor.

Vêret avgjer

Totalt har det vore 830 hendingar for Hovudredningssentralen i juni, som er ein nedgang på tre.

– Vi har meldt inn og frykta at vi får ein travel sommar, men enn så lenge kan vi ikkje sjå at vi ser effekten av det, men det er òg fordi vi er vande til å ha det veldig travelt som følgje av mykje aktivitet generelt. Det er jo vêret som påverkar dette mest, seier Øversveen.

I første halvår vart det registeret 3.799 hendingar for etaten. Det er 288 færre enn i første halvdel av 2019.

– Som venta er vi under det normale i dei første «koronamånadene», men då vi gjorde opp status 30. juni, var vi på same nivå som i fjor, seier avdelingsdirektøren.

Auke i landshendingar

Avdelingsdirektøren opplyser at det så langt ikkje har vore nokre «veldig krevjande hendingar».

– Når ein ser på årsgrafen vår, så ser ein veldig tydeleg at det er folks ferie og fritid som genererer det store talet hendingar hos oss, opplyser Øversveen.

– Når vi ser på tala som gjeld ferie og fritid, er det ofte kategorien «sakna person», og der ligg vi eigentleg på det same nivået som i fjor, held han fram.

I juni var det 443 landshendingar for Hovudredningssentralen. I same månad i fjor var talet 397.

(©NPK)