Kvinne død etter knivstikking i Sarpsborg

Dei tre kvinnene vart knivstukne på ulike adresser i Sarpsborg. Ein av dei som vart kritisk skadde, er stadfesta omkommen, melder politiet.

– Vi ønskjer ikkje på noverande tidspunkt å gå ut med namn på vedkommande av omsyn til pårørande, skriv Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Ei anna kvinne er kritisk skadd, og ei er lettare skadd.

– Eitt av offera hadde kjent igjen gjerningsmannen og vedkommande vart arrestert på ei adresse i Sarpsborgs sentrum, opplyser politiet.

Politiet fekk først inn melding om ei kvinne som var knivstukken i sentrum av byen like før midnatt, og kort tid etter melding om to nye knivstikkingar i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Væpna politi

– Politiet vurderte det som ei mogleg pågåande livstruande hending og sende alle tilgjengeleg mannskap til Sarpsborg. Samtidig, for å vere på den sikre sida, oppmoda vi folk å halde seg innandørs, opplyser Ann-Kristin Endal, leiar i Stab for kommunikasjon i Aust politidistrikt.

Politiet væpna seg då dei rykte ut.

– Per no har vi ingen indikasjonar på at det er fleire gjerningspersonar og politiet ser på situasjonen som under kontroll. Vi vil vere til stades i Sarpsborg med store styrkar gjennom natta for å ta vare på tryggleik, ro og orden, opplyser ho.

Politiet har sperra store delar av Sarpsborg sentrum ved Storbyen kjøpesenter, i nærleiken av den eine åstaden. Det vil bli gjort vitneavhøyr og kriminaltekniske undersøkingar på dei ulike åstadane.

Kjenning av politiet

– Vi vil ha eit breitt nærvær i Sarpsborg gjennom natta og er i full gong med taktisk og teknisk etterforsking som vi håpar vil gi oss nærare svar. Vi er trygge på at vi har teke gjerningsmannen og at det berre er snakk om éin person, understrekar Olav Unnestad, som er leiar for felles operative tenester i Aust politidistrikt, til NTB.

Mannen vart arrestert ved hjelp av elektrosjokkvåpen, og ifølgje Sarpsborg Arbeiderblad (SA) vart han arrestert ved ein bustad i Østre bydel rundt midnatt.

– Det er for tidleg i etterforskinga til at vi kan gå ut med fleire detaljar, og det står att mykje arbeid før vi er ferdige. Det er mange vitne som skal avhøyrast, seier Unnestad, som ikkje kan gi fleire opplysningar om verken den arresterte mannen eller resten av dei involverte.

Han seier det er for tidleg å seie noko om relasjonane mellom dei involverte personane, men stadfestar at mannen er kjend for politiet frå før.

Ifølgje SA skal det dreie seg om valdsrelaterte hendingar.

– Banka på døra

Naudetatar frå heile Østfold vart sende til Sarpsborg og luftambulanse var òg raskt på plass. Også eit Sea King redningshelikopter vart sendt til byen. Patruljar frå Oslo-politiet hjelpte òg til.

Til SA seier ektemannen til eitt av offera at gjerningsmannen banka på døra og tok seg inn i bustaden deira. Der skal han ha gått til angrep på kona til mannen.

– Vi sat og såg på TV, så bankar det på døra. Då eg opna prøvde han å stikke meg, men eg kom meg unna, fortel mannen. Deretter tok gjerningsmannen seg inn i bustaden og stakk kona til mannen i armen.

Politiet melde om hendinga klokka 23.54 tysdag kveld.

