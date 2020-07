Mann (31) blir sikta for drap på kvinne i 50-åra og drapsforsøk etter knivstikkinga i Sarpsborg

innenriks

Ifølgje politiet er 31-åringen norsk statsborgar, men ikkje etnisk norsk.

– Hendinga i natt fekk eit tragisk utfall der ei kvinne i 50 åra omkom, ein anna vart hardt skadd og ein tredje skadd, men med mindre alvorlege skadar. Gjerningsmannen er tidlegare domfelt for vald, seier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet har så langt fått stadfesta at gjerningsmannen har ein relasjon til to av offera, men ikkje til den avdøde kvinna. Dei ønskjer å avhøyre 31-åringen onsdag.

– Undersøkingar av vedkommande og kontakten til politiet med han så langt, tilsa at han vart framstilt for lege og vart seinare innlagt på sjukehus. Politiet undersøkjer no om den psykiske helsa til mannen har hatt betydning for hendingsgangen, heiter det i pressemeldinga.

Så langt stadfestar etterforskinga at det berre står ein gjerningsperson bak knivstikkingane, ifølgje politiet.

Politiet fekk først inn melding klokka 23.30 tysdag kveld om ei kvinne som var knivstukken i sentrum av byen like før midnatt. Kort tid etter kom det meldingar om to nye knivstikkingar i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Eitt av offera kjende igjen gjerningspersonen, som vart arrestert der han bur, ein time etter at politiet fekk første melding.