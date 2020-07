Mann dømt for å ha sendt seksualiserte meldingar til dottera

innenriks

Ifølgje tiltalen frå Nordland politidistrikt sende mannen ein dag i 2019 fleire meldingar med seksualisert innhald til dottera, der han mellom anna skreiv at han ønskte seksuell omgang med henne.

Mannen har erkjent straffskuld, men hevdar å ikkje hugse å ha sendt meldingane, fordi han var rusa då dei vart sende.

I retten forklarte han at han dagen etter vakna med ei «dårleg kjensle om at noko ugreitt kunne ha skjedd». Han erkjende forholdet allereie i det første avhøyret og har seinare teke grep for å motarbeide eigen rusproblematikk.

Forsvararen til mannen opplyser til avisa at dommen ikkje vil ankast.

