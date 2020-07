Ordførar i Lødingen bekymra over utanlandske turistar

innenriks

Lødingen har 2.000 innbyggjarar og tre fastlegar. Ordførar Hugo Bongard Jacobsen (Ap) anslår at kommunen har omkring 1.000 feriegjester, skriv VG.

Jacobsen seier til avisa at han aldri har sett maken til ferjekøar som i sambandet Lødingen-Bognes denne sommaren og er bekymra over alle dei utanlandske turistane.

Fleire av dei kjem på stappfulle ferjer. Det blir tett i salongane og vanskeleg å halde avstand, meiner Jacobsen.

Han leier regionrådet i Vesterålen, som har etterlyst grensekontroll. Svenske, tyske og finske turistar kjem køyrande på E10 over Bjørnfjell.

Også ei rekkje andre nordlandskommunar opplever ein kraftig auke i turistar.

Ordførar Inger Monsen i Rødøy på Helgeland er førebudd på at kommunen no kan få det første smittetilfellet sitt, medan kollega Remi Solberg i Vestvågøy seier det er større sjanse for smitte når det kjem så mange gjester. I Alstahaug håpar ordførar Per Talseth at folk etterlever smittevernreglane, men seier at ferjesambanda har vore ein flaskehals.

