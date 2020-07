Spekter positive til å fjerne ein-metersregelen for kulturarrangement

innenriks

Representantar frå regjeringa og Helsedirektoratet vil onsdag møte representantar frå kino og scenekunst for innspel til praktisering av ein-metersregelen.

Spekter er av deltakarane på møtet og vil ta til orde for at avstandsgrensa blir revurdert, og at det samtidig blir vurdert om avgrensinga på maks 200 publikummarar kan endrast.

– Det er verd å merke seg at i Noreg blir meteren målt frå skulder til skulder, medan han i Danmark blir målt frå nase til nase. Hadde ein praktisert det same i Noreg som i Danmark, gitt at dei ikkje går på kostnad av smittevernet, ville det kunne gjere det enklare å få til både auka belegg og auka aktivitet innan kultursektoren, seier Den administrerande direktøren i spekter Anne-Kari Bratten.

Ho viser til at det allereie er gjort ein oppmjuking av avstandsgrensene for kollektivtransport, og at det no igjen blir mogleg å sitje skulder ved skulder på buss, tog, trikk og bane, og at det er logisk at dette òg blir vidareført til konsert- og teatersalar.

Ho understrekar at kulturlivet tek smittevernet på høgste alvor, og at alle produksjonar og framsyningar er underlagde strenge smittevernregime.

Kinobransjen har tidlegare åtvara mot konsekvensane dersom ikkje tolkinga av avstandskravet i kinosalane blir endra. Kravet gjer at kinoane må rekne to tomme sete mellom kvar person.

(©NPK)