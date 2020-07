Sterkt resultat for Storebrand

innenriks

Det kjem fram i kvartalsrapporten frå selskapet, som vart lagt fram onsdag. I rapporten melder Storebrand om framleis vekst innan sparing og forsikring.

Resultata i andre kvartal er ei betydeleg betring frå konsernresultatet i første kvartal, som enda på minus 334 millionar kroner.

– Situasjonen i det norske og svenske samfunnet og i finansmarknaden i kjølvatnet av koronapandemien er i ferd med å normaliserast etter eit turbulent første kvartal. Konsernresultatet vårt i andre kvartal er sterkt, vi har sterk vekst i kjerneverksemda vår, god kostnadskontroll og ein solid auke i forvaltningskapitalen, seier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Resultatet før skatt auka til 684 millionar kroner i andre kvartal 2020, opp frå 464 millionar kroner i andre kvartal i 2019.

Premieveksten for forsikring auka med 15 prosent i andre kvartal samanlikna med same periode i fjor. Veksten innan innskotspensjon auka med 23 prosent samanlikna med 2019, til 5,1 milliardar kroner. Konsernet melder òg om ein vekst på 17 prosent i forvaltningskapitalen i andre kvartal – den er no på 880 milliardar kroner.

Konsernresultatet for første halvår i 2020 enda på 474 millionar kroner, mot 1,3 milliardar kroner i første halvår i fjor.

Analytikarane hadde på førehand anslått eit konsernresultat på 820 millionar kroner i første kvartal og eit resultat før skatt på 703 millionar kroner, ifølgje estimat frå Infront for TDN Direkt, skriv E24.

