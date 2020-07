Drapssikta 31-åring i Sarpsborg møter ikkje til fengslingsmøte torsdag

innenriks

Advokaten til den sikta Marius Otterstad stadfestar overfor NTB at 31-åringen vil bli framstilt for fengsling torsdag.

– Han kjem til å samtykke i at det blir utført som kontorforretning. No veit eg ikkje kva påtalemakta kjem til å krevje, men reknar med at det er fire veker med brev- og besøksforbod, seier han.

Grunnen til at fengslingsmøtet går som kontorforretning, kan dels knytast til helsetilstanden til den sikta, ifølgje Otterstad.

– Det er også dels fordi han vedkjenner seg dei faktiske handlingane, så det ville vere unødvendig for han å møte i retten på dette tidspunktet, legg han til.

Det var tysdag at politiet fekk inn melding klokka 23.30 om ei kvinne som var knivstukken ved Sarpsborg bussterminal. Kort tid etter kom det meldingar om to nye knivstikkingar i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Ei kvinne i 50-åra døydde av skadane. Dei to andre blei skadde. Gjerningsmannen har ein relasjon til to av offera, ifølgje politiet, men det er ingen kjent relasjon mellom avdøde og 31-åringen.

Den sikta 31-åringen er norsk statsborgar av somalisk opphav. Han blei i 2016 tiltalt for grov vald, men frikjent for forholdet, skriv VG.

