Ein person død etter bustadbrann i Rendalen

innenriks

Politiet tok imot melding om brannen i ein bustad i Åkerstrømmen i Rendalen kommune like før klokka 23 måndag kveld.

Onsdag ettermiddag blei den døde personen frakta ut av huset og sendt til obduksjon for identifisering, opplyser Innlandet politidistrikt i ei pressemelding.

Ein person som budde i huset, men som oppheldt seg utanfor da brannen starta, prøvde å redde ut ein person. Men brannens eksplosivitet gjorde dette umogleg, heiter det i pressemeldinga.

I etterkant av brannen meldte politiet at ei kvinne i 80-åra var sakna.

– Det er indikasjonar på at den sakna kan vere på branntomta, sa operasjonsleiar i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad til VG tysdag.

Politiet opplyser at det enda for tidleg å seie noko om brannårsak, og saka framleis er under etterforsking. Pårørande har blitt varsla.