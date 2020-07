Eirik Jensen blir framstilt for forlengt fengsling

innenriks

Rettsmøtet startar 10.45.

Jensen har sete varetektsfengsla sidan han i juni blei dømt til 21 års fengsel for medverking til innførsel av hasj og grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.

Dommen er anka til Høgsterett og Jensen har enno ikkje starta soninga. Jensen blei arrestert av Spesialeininga for politisaker i første pause under domsavseiinga. Tingretten vedtok seinare at han ikkje kunne bli varetektsfengsla, men avgjerda blei anka til lagmannsretten som kom til motsett konklusjon, og Jensen blei fengsla i fire veker.

Spesialeininga ønsker no å halde han varetektsfengsla i ytterlegare åtte veker og grunngir det med «rettskjensla til allmenta dersom han skulle vere på frifot inntil ein rettskraftig dom er på plass».

I dommen som fall i juni, hadde retten lita tiltru til forklaringane frå Jensen og fann det bevist at han hjelpte medtiltalte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Noreg.

Cappelen blei dømt til 13 års fengsel.

Høgsterett skal i ankebehandlinga si ta stilling til saksbehandlinga og lovbruk i dommen mot Jensen. Bevisvurderinga og skuldspørsmålet er i utgangspunktet endeleg avgjort.

