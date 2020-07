Fondsparing aukar hos privatpersonar

innenriks

Første halvdel av 2020 enda på eit nettosal av verdipapirfond for totalt 5,4 milliardar kroner, skriv Verdipapirfondenes forening (VVF) i ei pressemelding.

– Då koronapandemien slo inn for fullt, var det ein del som blei skremt og selde seg ned, skriv Bernt S. Zakariassen, administrerande direktør i VFF.

Han påpeiker at i dei siste to månadene har dei norske personkundane nytta anledninga til å kjøpe seg opp igjen, og kjøpt fond for 3 milliardar kroner meir enn det dei selde i første halvår.

Det var proffe kundar, slik som forsikringsselskap, pensjonskasser og kommunar, som selde unna mest verdipapirfond, da for netto 18,5 milliardar kroner i første halvår.

Forvaltningskapitalen, altså den samla verdien av norske verdipapirfond, er no på 1.309 milliardar kroner – 19 milliardar mindre enn ved starten av 2020.

(©NPK)