Reglene for kompensasjon for kultur, frivillig innsats og idrett er klare

innenriks

– Vi har no fastsett forskriftene for dei mellombelse kompensasjonsordningane for kultur, frivillig innsats og idrett under koronasituasjonen, seier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i ei pressemelding.

Regelverket er godkjent av ESA.

Ordninga for frivillig innsats og idrett dekkjer no fleire inntektstap sektoren har og har hatt som følgje av at dei har måtta stengje, avlyse eller utsette arrangement og aktivitetar som dei skulle fått inntekter frå, opplyser Kulturdepartementet. Medlemsinntekter, pengeavtaler og sponsor- og reklameinntekter blir ikkje dekt.

Ordninga for kultursektoren dekkjer tap og meirutgifter i samband med utsetting eller heil eller delvis avlysing av arrangement. Den inkluderer no også underleverandørar til kulturarrangement.

Ordningane gjeld for arrangement fram til 31. august. Frå no kan det også søkjast om kompensasjon for arrangement som er gjennomført, men nedskalert som følgje av pålegg frå styresmaktene.

– Inga ordning vil eller skal kompensere alle tap som følgje av situasjonen, men eg meiner vi har fått til gode ordningar som gjer at både kultursektoren, det frivillige og idretten står betre rusta til å ta opp igjen aktiviteten sin no som samfunnet etter kvart blir opna, seier kultur- og likestillingsministeren.

Søknadsfrist for begge ordningane blir 15. september.

(©NPK)