ESA gir klarsignal til norsk karbonfangstprosjekt

innenriks

– Dette er den største enkelttildelinga av statsstøtte Esa har godkjent, skriv Esa i ei pressemelding.

Godkjenninga banar veg for prosjektet Northern Lights, som Equinor, Shell og Total står bak. Planen er å frakte CO2 som blir sloppe ut frå sementfabrikken Norcem i Brevik i Telemark og avfallsforbrenningsanlegget Fortum Varme i Oslo ut i Nordsjøen og lagre det djupt under havbotnen. Teknologien kallast ofte for CCS (carbon capture and storage).

– Å verne om miljøet står høgt på den europeiske dagsordenen, og Esa er glade for å samarbeide med Noreg og EU-kommisjonen om å nå dette viktige målet, seier president Bente Angell-Hansen i Esa.

Har ikkje bestemt seg

CO2-lagringsanlegget kan bli det første i sitt slag som blir ferdigstilt i Europa. Esa har godkjent at regjeringa kan støtte prosjektet med opptil 22,2 milliardar kroner og skriv at dette vil utgjere 80 prosent av den totale budsjettramma til utbygging og drift i ti år.

Den norske regjeringa har enno ikkje vedteke om dei vil satse på prosjektet, men no er det altså ingen kjende EØS-hindringar i vegen.

I slutten av juni fekk regjeringa ein rapport som konkluderte med at «det kan vere best» å skrote eitt av dei to fangstprosjekta som inngår i Northern Lights. Kostnaden for staten kan då pressast ned til 13,9 milliardar kroner, ifølgje rapporten.

Konsulentselskapa bak rapporten meiner at det då er sementfabrikken i Telemark som kjem best ut, og at det er betre å satse på han framfor avfallsanlegget i Oslo, som har ein høgare prislapp.

– Avgjerd i oktober

Olje- og energiminister Tina Bru har tidlegare opplyst at regjeringsplanen er å ta stilling til prosjektet i forslaget til statsbudsjett for 2021, som blir lagt fram i oktober.

Bru sende i mai brev til Norcem og Fortum der ho oppmoda begge til også å søkje om pengestøtte hos EU, i tilfelle regjeringa berre går vidare med eitt av fangstanlegga.

Både LO, NHO og andre grupper har bede regjeringa om å sjå bort frå tilrådingane i konsulentrapporten og gå for full utbygging av begge anlegga for CO2-fangst.

– Å vere pioner kostar pengar. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billegare etter kvart, sa forbundsleiar Stein Lier- Hansen i Norsk Industri i juni.

NHO viste samtidig til at innsatsen kan gi tusenvis av arbeidsplassar og at den årlege prisen vil vere mellom 1,5 og 2 milliardar kroner.