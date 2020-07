Esa: Norske reglar for sosial dumping bryt med EØS-reglane

innenriks

I forskrifta om offentlege innkjøp blir det mellom anna slått fast at ein entreprenør kan ha maksimalt to underleverandørar. Kravet vart innført for å få betre oversikt på arbeidsplassen, men overvakingsorganet Esa meiner kravet er i strid med EØS-avtalen, skriv Klassekampen.

Esa meiner Noreg ikkje klarer å vise at formålet om å kjempe mot arbeidskriminalitet ikkje kan bli oppnådd gjennom reglar fastsett i EUs direktiv.

Vidare peikar Esa på at det er vanskeleg å vurdere om det faktisk er snakk om sosial dumping frå sak til sak.

Fellesforbundet meiner på si side at det er god dokumentasjon på at få ledd minskar lovbrot og styrkjer tryggleiken.

– Vi har god dokumentasjon frå mellom anna arbeidstilsynet og Økokrim på at useriøsitet og dårleg arbeidsmiljø føregår nede i kjeda, og vi meiner det er ein sakleg grunn til kvifor ein må avgrense, seier nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet til avisa.

Direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) stadfestar at avgrensinga på to ledd har «betydd enormt mykje for seriøsitetsgrada».

– Vi tek innhaldet i brevet på største alvor og skal prøve å gjere det vi kan for å behalde kravet vårt, seier han.

Esa vil òg undersøkje om lokale reglar i enkelte kommunar, innført med same formål som forskrifta frå 2016, er i strid med EØS-reglane.

(©NPK)