Høgsterett skal behandle saka mot bedrageridømde Mazyar Keshvari

Då saka mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten samd i utmålinga til tingretten av straffa og forkasta anken frå statsadvokaten.

Keshvari vart i Nedre Romerike tingrett 23. oktober 2019 dømt til sju månaders fengsel etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiserekningar til Stortinget gjennom fleire år.

Lagmannsretten la mellom anna vekt på tilståinga til Keshvari.

– Det er bra at anken frå påtalemakta vart samrøystes forkasta. No håpar vi saka er avslutta, uttalte forsvararen til Keshvari John Christian Elden til Dagens Næringsliv i mai.

Statsadvokaten meinte straffa var for mild og anka derfor dommen. Påtalemakta meinte Keshvari burde dømmast til halvanna års vilkårslaus fengsel for å ha levert 73 fiktive reiserekningar for totalt 450.000 kroner.

Det var i oktober 2018 at Aftenposten avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt pengar for å dekkje ei rekkje reiser som ikkje hadde funne stad. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at Keshvari hadde tileigna seg 450.000 kroner uretteleg. Pengane er betalt tilbake.

Keshvari har heile tida erkjent forholdet, og då han tilstod i tingretten, beklaga han overfor både Stortinget og det norske folk.

