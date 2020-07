Havforskingsinstituttet vil lage kart som kan seie kvar avfall endar opp på norske strender

innenriks

Plastavfallet ein finn mest av på norske strender er tynne taustumpar, korkar, og små og store gjenstandar av ubestemmeleg karakter, skriv Havforskingsinstituttet på nettsidene sine.

Postdoktor Mats Huserbråten meiner ein kan bruke eksisterande modellar som viser kor fiskeegg og larver driv frå gytefelt, til å vise kvar plastsøppel endar opp.

– Når du plukkar søppel på strender i Noreg, kan du finne plastavfall frå Nederland, Belgia, Danmark, Storbritannia, Irland og Skottland, seier Huserbråten.

Han ønskjer no å lage ein modell som fortel kvar ein bør gå og plukke søppel på strendene. Modellen skal då leggjast inn i kartløysingar for strandryddarar.

– Modellane viser at plastavfall som driv langs norskekysten kan drive heilt opp til Barentshavet og vidare inn i Polhavet. Plukkar ein opp det ein finn her, forhindrar vi at det spreier seg vidare.

(©NPK)