Politiet seier dei jobbar for å sikre bemanningsvekst

innenriks

Ved utgangen av juni 2020 hadde politiet totalt 17.522 årsverk, 165 årsverk meir enn i same periode i fjor, opplyser Politidirektoratet.

Av årsverka er 10.610 politifolk, som er ein auke på 262 frå året før. Tala inkluderer 582 mellombelse årsverk som følgje av ferieavvikling og koronapandemien.

Direktoratet skriv òg at 86 prosent av studentane som fullførte i 2019, er tilsette i politiet. 18,9 prosent av dei er fast tilsette.

Målet om å nå to politiårsverk per 1.000 innbyggjarar vart sette i 2008 og skulle eigentleg vore nådd innan 2020. I statsbudsjettet for 2020 løyvde regjeringa 100 millionar kroner for å auke bemanninga i politiet.

