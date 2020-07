innenriks

I andre kvartal i år omsette Schibsted for 3.073 millionar kroner, utan tal frå Adevinta. Same periode i fjor omsette dei for 3.216 millionar kroner.

I ei børsmelding seier konsernsjef Kristin Skogen Lund at selskapet er tydeleg ramma av koronakrisa.

Ifølgje Lund er tala på veg opp igjen frå og med juni, etter dårlege resultat i april og mai.

Inkludert tal frå Adevinta hadde dei ei omsetning på 4.645 millionar kroner i år, samanlikna med 4.798 millionar kroner i fjor.

