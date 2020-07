innenriks

Schibsted har inngått ein avtale med Sanoma om å kjøpe opp Oikotie, skriv Medier24.

Frå før av eig Schibsted det finske rubrikkselskapet Tori, og til saman har dei to nettstadene over 44 millionar besøk per månad. Selskapa skal framleis konkurrere som to ulike merkevarer, heiter det i ei børsmelding torsdag kveld.

(©NPK)