Syrias president al-Assad har halde på makta i 20 år

Assad overtok makta i landet då faren Hafez døydde i år 2000. Den sommaren trudde mange syrarar at det første regimeskiftet på 30 år kunne føre med seg demokratiske reformer.

No, etter ni år med borgarkrig, held sonen enno fast på makta, og moglegheita for nye styringsformer verkar framleis fjern.

– Bashar vart introdusert til folket som ein frelsar. Og syrarar ønskte å tru på det. Dei heldt fast på alle håp, seier Sam Dagher, forfattar av boka «Assad or We Burn the Country».

Ein kald vår

Assads far, Hafez, var ein brutal autokrat som styrte landet gjennom eit frykta og omfattande tryggingsapparat.

– Bashar likna ikkje på ein typisk regimefigur. Så sjølvsagt var syrarar håpefulle, seier Dagher.

Mange trudde den nye presidenten skulle vere meir liberal enn faren. Kona Asma, som Assad gifta seg med same år som han vart president, var fødd og oppvaksen i England.

Rett etter døden til faren verka det ei stund som om landet stod på randa av ei liberalisering. Men den såkalla «Damaskusvåren» vart kortvarig.

– Det er riktig at han innførte reformer for å opne økonomien, men målet var å gjere Assad-familien og vennene deira rike, seier Dagher.

– Det var òg ein måte å kjøpe lojaliteten til sunnimuslimar i byane på, legg han til.

Ein humanitær katastrofe

Då den arabiske våren spreidde seg til Syria i 2011, etter eit drygt tiår med korrupsjon, aukande forskjellar og politisk misnøye, braut borgarkrigen ut.

Assad sit framleis ved makta nesten ti år seinare, om enn noko ustødig. Men for landet har konsekvensane vore katastrofale, fortel Dagher. Hundretusenvis har mista livet, millionar er fordrivne frå heimane sine, valdelege islamistiske terrorgrupper som IS voks fram og utførte grufulle menneskerettsbrot, og byar vart lagde i ruinar.

– Prisen han har betalt for å overleve, har vore skyhøg, seier Dagher, som meiner Syrias regime ikkje har vore svakare sidan faren Hafez al-Assad kuppa makta i 1970.

– Bashar er avhengig av Russland og Iran. Men viss ein av dei trekkjer støtta tilbake, vil Bashar og regimet kollapse, seier Dagher.

