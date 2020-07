Undersøking: Grenseopning påverkar ikkje ferieplanane til nordmenn

innenriks

Ni av ti blir i heimlandet.

– Mykje tyder på at nordmenn i berre endå større grad slår seg til ro med noregsferie etter at styresmaktene varsla opning av grenser. Delen som berre vel Noreg, har heller auka etter grenseopninga, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion i ei pressemelding.

I ei undersøking frå Norsk koronamonitor frå Opinion seier 88 prosent av dei spurde at årets sommarferie berre blir i Noreg i år. Det er ein oppgang på 3 prosentpoeng frå før pressekonferansen til regjeringa førre veke då det vart kjent kva land nordmenn kan reise til utan å måtte vere i heimekarantene ved heimkomst.

Samtidig ventar fleire nordmenn meir smitte i samfunnet etter at det vart opna for fleire reiser. Denne veka svarer 62 prosent at dei ventar at smittetalet i Noreg vil auke, ein oppgang på 7 prosentpoeng frå 55 prosent førre veke.

– Fleire enn seks av ti nordmenn ventar auka smitte. På det lågaste i mai sa fire av ti det same. Vi må tilbake til mars for å finne tal på månadsbasis som er høgare enn juli så langt, seier Clausen.

