Bollestad får kritikk etter jordverns-utspel: – Fiks det sjølv

Pollestad, som leiar næringskomiteen på Stortinget, er forundra over at landbruksministeren ikkje skjerpar det såkalla jordvernsmålet viss ho verkeleg vil få ned nedbygginga av dyrka mark.

– Dette foreslo vi på Stortinget i vår, men då stemde Bollestad og partiet hennar imot, saman med resten av regjeringspartia, seier han.

I 2015 vedtok Stortinget eit mål om at det ikkje skulle fjernast meir enn 4.000 dekar matjord årleg innan 2020. Dei tre siste åra er dette nådd, og Pollestad meiner det er på høg tid å setje eit nytt og meir ambisiøst mål om maks 2.000 dekar innan 2026.

– Sidan det førre målet gjeld fram til 2020, står vi no i prinsippet utan noko jordvernsmål i det heile. Det vil vere veldig uheldig om utviklinga stoppar her. Bollestad må vere meir offensiv!, oppmodar han.

– Statleg ansvar

Det var under eit besøk i det landbruksministeren kallar «kornåkerland» i Østfold tidlegare i veka, at Bollestad sende eit tydeleg signal til lokalpolitikarar i Noreg.

– Det er galviktig for kommunepolitikarar at dei no ikkje byggjer ned den dyrka marka. Skal vi auke sjølvforsyninga av grønsaker, må dei ikkje gjere det, sa Bollestad til NTB.

Pollestad synest det er ironisk at Bollestad valde å komme med dette utspelet nettopp i Østfold.

– Under utbygginga av nettopp Østfoldbanen, er ein av dei store jordvernssakene at statlege Bane Nor, som regjeringa rår over, vil bruke 80 dekar dyrka mark til jernbaneutbygging. Og dette er lokalpolitikarane imot, seier Sp-politikaren.

– Bør avlysast

Han viser til at Bane Nor har hamna i konflikt med kommunestyra i Ås og i Nordre Follo, som krev at planlagde jernbanelinjer og ein parkeringsplass for tog ikkje et av kulturlandskapet og matjord.

Pollestad foreslår derfor at landbruksministeren tek ein alvorsprat med sin eigen partikollega og samferdselsminister Knut Arild Hareide, som har signalisert at han vil lytte til Bane Nor i saka.

– Viss ho verkeleg vil slå eit slag for jordvernet, bør ho og Hareide ta seg ein ny tur dit og kunngjere at jordvernssaka knytt til jernbanen blir avlyst, seier han.

– Ein nasjonal verdi

– Men viss vi ser på resten av landet, har ikkje òg lokalpolitikarane eit ansvar for å stanse nedbygginga – det er jo ofte dei som godkjenner det?

– Det er klart at lokalpolitikarar står i ein krevjande situasjon. Der meiner eg og Senterpartiet at landbruksjord er ein nasjonal verdi som må forvaltast nasjonalt. Arealpolitikken blir styrt av lokalpolitikarane, men staten må kunne seie nei og setje grenser som fylkesmennene kan følgje opp. Det er ikkje noko nytt i det, seier Pollestad.

Og held fram:

– Det som er nytt, er at ein statsråd reiser rundt og legg ansvar på lokalpolitikarar. Dette er særleg spesielt når regjeringa har saker på bordet sitt der lokalpolitikarar seier nei, og så kjem ein statleg aktør og vil køyre over dei.

