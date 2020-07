No blir det mogleg å gå over Vøringsfossen

innenriks

Den siste tida har Statens vegvesen ferdigstilt trappebrua over den 182 meter høge Vøringsfossen. Den gjer det mogleg å forsere det høge juvet med Måbødalen i botnen i 99 trappetrinn.

– Det har vore høg vassføring med over 80 kubikkmeter per sekund. Sjølv om dette ikkje har hatt praktisk betydning for monteringa, har det vore litt av ei oppleving å arbeide i slike omgivnader, seier prosjektleiar Kjersti Wold i Statens vegvesen.

Den nye brua knyter saman Fossetromma og Fossli, og blir bygd som ein del av prosjektet Nasjonale Turistvegar der utradisjonell arkitektur ofte blir kombinert med vakker natur.

For to år sidan vart første byggjetrinn i Vøringsfossen gjennomført. Ved Fossli hotell vart det bygd utsiktsplattformer, toalettbygg, trapper og gjerde.

16 meter høgdeforskjell

Trappebrua vart sett saman i sju delar, har ei spennvidd på 47 meter og ein høgdeforskjell på 16 meter. Den er teikna av arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk og skal opnast for publikum 21. august.

Bruplanane vart ikkje berre godt teke i mot då dei vart presenterte for to år sidan. SVs stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra meinte gangbrua var eit overgrep mot naturen.

– Vøringsfossen er eit nasjonalikon som vi skal vere veldig forsiktige med å forkludre. Vi har tradisjon for at naturen skal opplevast som den er, sa Nævra til NRK.

– Trekkjer mange til Vestlandet

Men turistindustrien er fornøgd med at det no blir både sikrare og enklare å besøkje Noregs mest berømte foss.

– Det er heilt fantastisk. Brua er fin og kjem til å trekkje mange til Eidfjord, Hardanger, Vestlandet og Noreg, uttalte dagleg leiar Marit Stadheim til NRK.

Fakta

* Vøringsfossen er del av elva Bjoreio i Eidfjord kommune i Vestland, med eit loddrett fall på 145 meter og eit totalt fall på 182 meter.

* Den er kjend som ein av dei mest spektakulære fossane i Hardanger.

* Hundretusenvis av turistar besøkjer staden kvart år for å beundre utsikta.

* Vassmengda i fossen er regulert i samband med kraftutbygging, men i turistsesongen frå rundt 1. juni til 15. september blir det sleppt forholdsvis store mengder vatn i fossen.

(©NPK)