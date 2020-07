Skattedirektøren utolmodig – blir hindra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

innenriks

Lovverket hindrar etatane som samarbeider på dei såkalla A-krimsentera, i å dele og lagre informasjon fritt mellom seg. Får politiet inn eit tips, er det til dømes ingen automatikk i at dei kan dele det med Nav eller Skatteetaten.

«Dette opplevast no som ein alvorleg utfordring», åtvara Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten i eit felles brev til Arbeids- og velferdsdepartementet i november i fjor, der dei bad om endringar i regelverket.

Skattedirektør Hans Christian Holte, som til hausten blir Nav-sjef, byrjar å bli utolmodig.

– Det har teke altfor lang tid. Det har gått mange år, og dette har heile tida hemma arbeidd vårt. Når vi på den eine sida blir oppmoda til tett samarbeid for å løyse dette samfunnsproblemet, så er det viktig at vi òg får dei nødvendige verktøya for å kunne gjere jobben skikkeleg, seier han til NTB.

– Ineffektiv arbeidsform

I brevet til departementet blir det peika på manglande system for å dele tips og annan informasjon mellom dei ulike etatane og å registrere personopplysningar i eit felles datasystem.

«Desse manglane fører til ein ineffektiv arbeidsform og hemmar ein treffsikker innsats mot arbeidslivskriminalitet», heiter det.

I dag jobbar dei fire etatane bak brevet saman på A-krimsentera som er plasserte i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Skattedirektøren meiner det hastar med lovendringar som gjer arbeidet lettare.

– Vi får ikkje gjort jobben like godt som vi elles ville fått gjort han. Saker tek lengre tid. Enkelte saker blir dårlegare greidde ut. Det svekkjer rett og slett arbeidet mot kriminalitet, seier Holte.

– Kvifor er dette viktig?

– Fordi denne typen kriminalitet svekkjer det seriøse arbeidslivet og tappar samfunnet for milliardar i tapt skatt og avgift, midlar som skal finansiere skular, sjukehus og andre delar av velferdssamfunnet, seier han.

Sverige i forkant

Holte viser til at svenske styresmakter har fått på plass eit regelverk som opnar for deling av teiepliktige opplysningar mellom aktørane. Han meiner Noreg bør kunne få til det same.

– Når vi får politiske signal om å verkeleg gjere noko her, så er det òg viktig at det blir lagt til rette for at vi faktisk kan samarbeide, seier han.

Allereie tilbake i 2018 leverte ei arbeidsgruppe med representantar for Finansdepartementet, Justisdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet ein rapport der dei peika på løysingar på desse problema.

– Lov og forskriftsarbeid tek jo tid, og eg skal jo òg innrømme at det har vore andre forhold i det norske samfunnet dei siste månadene som har kravd mykje, men no håpar eg det finst løysingar på dette som er rett rundt hjørnet, seier skattedirektøren.

Statssekretær: Forslag på veg

Regjeringa har gjentekne gonger understreka at arbeidet for å stanse arbeidslivskriminalitet er ei prioritert oppgåve. Kvifor dryger det då å få dette på plass?

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet skriv i ein e-post til NTB at det «alltid er ein vanskeleg balansegang mellom personvern og informasjonsdeling».

Samtidig lovar han at regjeringa snart kjem med eit forslag som skal gi betre moglegheiter for deling av informasjon mellom offentlege etatar.

– La det samtidig vere sagt at rommet for deling av informasjon er større enn mange trur – dette handlar altså ikkje berre om nye reglar, men òg om at etatane må gi dei tilsette god kunnskap om korleis dei kan dele informasjon på tvers innanfor dagens reglar, skriv han.

