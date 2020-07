Bergen kommune: – Vi har kontroll på smittesporinga

innenriks

– Vi har ei omfattande smittesporing, og det er ein svær jobb som blir utført av smittevernkontoret. Sidan dette arbeidet blir gjort godt og grundig, har vi kontroll, seier medisinsk fagsjef i Bergen Trond Egil Hansen på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Søndag vart det klart at over 100 personar i Bergen må i karantene etter at tre personar har testa positivt for koronaviruset.

Hansen understrekar at dei tre nye tilfella er ei viktig påminning om at pandemien ikkje er over.

– Hald deg heime viss du blir sjuk, ta initiativ til testing, ha god hand- og hostehygiene og hald minst ein meters avstand til personar utanom eige hushald, seier han.

Ifølgje den medisinske fagsjefen er det ingen relasjon mellom dei tre smitta.

Bergen kommune har tidlegare opplyst at dei smitta har opphalde seg på treningssenter, kjøpesenter og brukt kollektivtransport, men vil ikkje gå i nærare detaljar. Dei jobbar no med å ringje rundt til dei som har vore i kontakt med dei smitta, og mellom 125 og 130 personar har vorte kontakta som nærkontaktar til ein av dei smitta. For dei to andre er det snakk om mellom 15 og 20 nærkontaktar.

Det er kjent at ein av dei tre smitta er vernepliktig ved Haakonsvern. Dei 39 personane ved militærbasen som vart pålagde koronakarantene, har så langt testa negativt for viruset.

