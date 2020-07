Kanye Wests merkelege valkampstart hissar opp nokon, bekymrar andre

innenriks

I ein time snakka rapparen og entreprenøren utan manus og tilsynelatande på sparket – og minus mikrofon – om ein hærskare tema, frå abort til slaveri, ispedd mykje religion. Han var iført ein skotsikker vest og hadde årstalet 2020 barbert inn på hovudet.

På eit tidspunkt braut han saman i tårer då han skildra korleis mora hans hadde vore på nippet til å ta abort då ho venta han.

– Eg drap nesten mi eiga dotter, sa han om North, fødd i 2013. BBC skriv at han meiner alle nye mødrer som slit medan dei ventar barn bør få pengestøtte, og nemnde beløpet éin million dollar.

Intervjuet vart strøymt live på YouTube og sendt på lokale TV-stasjonar. Det gjorde ifølgje Reuters lite for å klarleggje om Kanye West meiner alvor med å stille som presidentkandidat. Han er ikkje kvalifisert til å stille i ei rekkje delstatar, men skal ha klart å komme seg på vallista i Oklahoma. I Sør-Carolina trong han å få 10.000 underskrifter gjennom måndagen for å kunne bli med.

Mens Kanye Wests tale erta på seg nokre lyttarar, har andre løfta stemma for å uttrykkje bekymring over helsetilstanden hans. Blant dei er professor Jason Nichols, som er seniorførelesar i afrikansk-amerikanske studiar ved universitetet i Maryland. Han seier til BBC at han fryktar at den usamanhengande framferda til West kan leie mot ein «manisk episode».

– Han har tidlegare sagt at han slåst mot psykiske lidingar, og at han iblant ikkje tek medisinar, seier Nichols, som understrekar at han ikkje er psykolog.

– Han var litt meir samanhengande enn andre gonger, når han går i gang med slike monologar, men eg trur verkeleg han ikkje har det bra no. Han sa nokon ganske bisarre ting, seier professoren, som næra håp om at Kanye West kunne ha utfordra dei andre kandidatane.

– Etter arrangementet søndag har interessa mi gått over i bekymring, kjem det frå Nichols.

