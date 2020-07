Mor sikta for drap på dei to barna sine i Lørenskog

innenriks

Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Aust politidistrikt omtalte saka som ein familietragedie, på ein pressekonferanse måndag.

– Aust politidistrikt har vedteke å sikte mor for drapet på sine to barn. I forlenginga av dette er mistankegrunnlaget mot far betydeleg svekt. Vi har fråfalle siktinga mot far, sa Sharma-Sundheim.

Ikkje kjent med siktinga

Det var søndag morgon at politiet rykte ut til ei leilegheit i Lørenskog på Romerike etter å ha fått melding om ein mogleg brann. Der fann dei to barn døde og mora deira kritisk skadd.

– Begge barna er små, under ti år gamle, opplyser Sharma-Sundheim på spørsmål frå NTB.

På grunn av helsetilstanden til mora har det så langt ikkje vore mogleg å avhøyre henne. Ho er heller ikkje kjend med at ho er sikta i saka, opplyser Sharma-Sundheim. Ifølgje Romerikes Blad skal politiet måndag gjere eit nytt forsøk på å avhøyre kvinna, som er innlagd på Ullevål sjukehus.

Politiet var måndag svært sparsame med opplysningar om helsetilstanden og helsehistorikken til den drapssikta mora. Dei ville heller ikkje seie noko om det har vorte funne våpen i leilegheita eller korleis dei to barna vart drepne.

Mora er ifølgje politiet etnisk norsk og i 30-åra. Faren, som har utanlandsk bakgrunn, budde etter det politiet kjenner til, ikkje lenger saman med resten av familien.

– Gjer veldig vondt

Mora har fått oppnemnd advokat Gunhild Lærum som forsvarer. Advokaten var måndag i møte med politiet på Lillestrøm.

– Dette er ein tragedie. Eg kan ikkje seie så mykje meir no enn at dette gjer veldig vondt for veldig mange, seier Lærum til Romerikes Blad.

Faren har fått oppnemnd advokat Henning Bjercke som bistandsadvokat.

Måndag vart det flagga på halv stong i Lørenskog, og kommunen fekk raskt eit kriseteam på plass.

– Dei eg har snakka med, er jo veldig skaka. Det verste er at det er barn involvert. Det gjer eit sterkt inntrykk. Det er mange tragiske hendingar på eit år, og det er mykje som kan skje. Men når det er barn involvert, er det ille, seier ordførar Ragnhild Bergheim (Ap) til NTB.