Opninga av norske grenser fører til turistbølgje

innenriks

Opninga av norske grenser for fleire europeiske land har gitt ein ketsjupeffekt for reiselivsbransjen. No melder fleire bransjar om ein markant auke på titusenvis av reisande den siste veka.

Regjeringas avgjerd om å opne grensene til dei fleste europeiske land har gitt eit oppsving særleg for sjøfart. Sidan opninga av grensene 15. juli har Color Line dagleg frakta fleire tusen utlendingar til Noreg i snitt.

– Fraktar i snitt 4.000 turistar per dag

– På dei fem siste dagane sidan opninga har vi hatt fulle skip, og vi har dagleg frakta i snitt rundt 4.000 utanlandske turistar inn i Noreg, seier kommersiell direktør Frode Hansen i Color Line til NTB.

Hansen snakkar om ein ketsjupeffekt og viser til at mange nordeuropearar som har sete på gjerdet, no strøymer til Noreg. Han håpar og trur at trenden held fram i vekene framover.

– Juli er jo høgsesong for turisme frå Tyskland og Nederland, men vi kan jo håpe på at talet held seg høgt resten av sommaren, seier Hansen.

Meir internasjonal flytrafikk

Også Avinor melder om høgare aktivitet på internasjonale reiser, og at det den siste veka har auka med rundt 25.000 fleire utanlandspassasjerar. Veka før låg talet på rundt 55.000, medan talet no ligg på tett oppunder 80.000.

På tre veker har talet på passasjerar som reiser frå eller til Noreg, auka frå rundt 28.000 til dagens tal.

– Vi har sett ein markant auke den siste tida. Det er naturleg med tanke på opphevinga av reiserestriksjonane og ferietid, seier senior kommunikasjonsrådgivar Line Haugland i Avinor til NTB.

– Vi forventar ein jamn auke når samfunnet blir opna meir og meir opp igjen. Når det er sagt, er vi langt unna ein normalsituasjon for luftfarten, sjølv om det er gledeleg å sjå at det blir opna fleire ruter både på inn- og utland, konkluderer Haugland.

(©NPK)