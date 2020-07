Dårleg sommar gir god sopphaust

innenriks

– No ser det bra ut. Sjampinjongane har vore på plass lenge, og no kjem både kantarellen og steinsoppen, seier soppekspert Kolbjørn Mohn Jenssen til NTB.

Årets sesong har starta tidleg på grunn av junivarmen, følgd av det dårlege julivêret. Meldingar om soppførekomstar kjem no frå heile landet.

Stortrivst

– 15–18 grader og masse nedbør er heilt fantastisk vêr for sopp. Då stortrivst dei, medan vi synest det er litt for kaldt, seier Jenssen – som sjølv sløkker skuffelsen over ein dårleg sommar med ein god sopphaust.

– Vi har eit godt soppår i vente, slår han fast.

På sosiale medium som Facebook har mange allereie lagt ut bilete av solide soppfangstar.

Steinsoppen, av mange soppelskarar rekna som sjølve kongen i soppriket, trivst godt i furuskog. Dei som jaktar på gullet i skogen, kantarellen, bør følgje lysopne stiar i eldre granskog og blandingsskog. Kantarell trivst nemleg best der trea ikkje står for tett. Og har ein først funne ein kantarellstad, kan ein trygt søkje tilbake.

– Ein kantarellstad kan bestå i generasjonar, seier soppeksperten frå Mycoteam.

Sjekk soppen

Samtidig har òg meldingane om soppforgiftingar byrja å tikke inn.

– Vit kva du et, formaner Jenssen.

På nettstaden soppkontroll.no kan sopp ein har i korga, blir sjekka digitalt. Der finst òg informasjon om kvar det er etablert fysiske soppkontrollar.

