Dødsfalla på Askøy: Fylkeslegen opnar tilsyn mot fastlegen til 28-åringen

innenriks

Laurdag vart ei 54 år gammal kvinne og ein 28 år gammal mann funne døde i ei leilegheit på Askøy utanfor Bergen. Politiet meiner dei to er i familie, og mistenkjer at det er snakk om eit drap og sjølvdrap.

Tysdag opna fylkeslegen tilsyn mot fastlegen til den 28 år gamle mannen.

– I første omgang kjem vi til å gå gjennom helsejournalen hos fastlegen hans, seier fungerande fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann, til Bergens Tidende.

Politiet meiner å ha eit bilete av kven som drap kven.

– Ut frå funn på staden meiner vi å ha eit bilete av hendingsgangen. Men vi er ikkje i mål med undersøkingane våre, så det er for tidleg å konkludere, seier politiadvokat Elisabeth Bru, som er påtaleansvarleg i saka, til avisa.

Lehmann påpeikar at det per no berre er helsetilbodet til mannen det er avgjort å undersøkje.

– Ut frå det vi har fått vite om saka, har vi valt å opne tilsyn og vil sjå på kva slags helsetilbod han har fått, seier han.

(©NPK)